藍白合力高雄宣講公投　炒熱柯志恩選市長

“挺公投反惡罷說明會高雄場”21日晚間在高雄萬興宮登場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月22日電（記者 蔣繼平）“挺公投反惡罷說明會高雄場”21日在高雄登場，集合藍、白大咖到場宣講。藍營可望代表參選高雄、台南、屏東地方首長的藍委柯志恩、謝龍介、蘇清泉都上台宣講。柯志恩壓軸上台時，擔任主持人的民眾黨籍台北市議員林珍羽更幫忙營造柯選高雄市長的氣勢，帶動整場氣氛熱烈。



由國民黨高雄市黨部主辦的“挺公投反惡罷說明會高雄場”，21日晚間7點在高雄萬興宮舉行，吸引約500人到場參與。大合照時眾人共同齊喊“核三延役，投同意”、“反惡霸，不同意罷免”等口號，呼籲823都要出門投票。



藍委柯志恩、謝龍介、蘇清泉、羅智強，還有白委林國成、無黨籍“立委”高金素梅，前藍委、黨外在野大聯盟發起人鄭麗文、前白委蔡壁如，以及清大核工所教授李敏上台宣講。民眾黨籍台北市議員林珍羽、Youtuber歷史哥李易修擔任主持人。



擔任壓軸的柯志恩上台時表示，她726首波大罷免看開票時，看到全部過關，眼淚一直流，她為了守護同志台灣走透透宣講，也感到藍、白要合作，823再給民進黨一次教訓。雖然高雄沒罷免，但一定要出來投公投同意，給民進黨打耳光。



柯志恩更在台上大喊“展現高雄的魄力，高雄不是都民進黨的啦，給民進黨看到高雄的實力。”



林珍羽介紹柯志恩上台時，還鋪陳“要找誰當高雄市長？”台下大喊“柯志恩！”林珍羽還要台下更大聲，不然不給這位大明星上台。等柯志恩宣講結束後，林珍羽更上台喊“2026讓柯志恩把民進黨扳倒好不好？”帶動整場的氣氛。

