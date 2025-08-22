清大核工教授李敏：台灣不能沒有核電

台灣清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月22日電（記者 蔣繼平）“挺公投反惡罷說明會高雄場”21日在高雄登場，台灣清華大學核子工程與科學研究所特聘教授李敏上台宣講時表示，核能發電安全存量有36個月，天然氣只有7天，完全不能比，又有成本便宜、低碳、增加經濟競爭力，這關係到台灣未來發展，台灣不能沒有核電。



由國民黨高雄市黨部主辦的“挺公投反惡罷說明會高雄場”，21日晚間7點在高雄萬興宮舉行，吸引約500人到場參與。大合照時眾人共同齊喊“核三延役，投同意”、“反惡霸，不同意罷免”等口號，呼籲823都要出門投票。



藍委柯志恩、謝龍介、蘇清泉、羅智強，還有白委林國成、無黨籍“立委”高金素梅，前藍委、黨外在野大聯盟發起人鄭麗文、前白委蔡壁如，以及清大核工所教授李敏上台宣講。民眾黨籍台北市議員林珍羽、Youtuber歷史哥李易修擔任主持人。



李敏表示，他1973年進入清大核工系念書，畢業後到麻省理工念核攻博士，1989年回台教書直到現今，核能他很明白。各位看到他身上穿的衣服，上面寫了四個字“以核養綠”，2018年的公投獲得600萬票的支持，反對的只有400萬票，當年與九合一地方選舉合併，受到很大關注。



李敏表示，今年只有這個案子，他很擔心投票率，請大家呼朋引伴，核三重啟投同意。



李敏表示，台灣沒有核能就沒有未來，為什麼呢，第一點，因為核能燃料體積小、儲存方便，核能換燃料，一次可以用18個月，等於安全存量有36個月。但是天然氣只有7天，完全不能比。

