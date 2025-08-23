“識讀中國威脅”教育　許淑華：勿扭曲歷史

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月23日電（記者 方敬為）賴清德指示深化學生對“中國威脅”的識讀教育，台“教育部”日前表示，已有13篇補充教材完成初步審查，國民黨籍南投縣長許淑華接受中評社訪問表示，民進黨政府正事不做，只會政治鬥爭，對在野黨“立委”大罷免，又在教材上加諸意識形態，政治進入校園，非常不可取，歷史需要完整呈現，不應扭曲或刻意斷章取義。



賴清德下令，因應“中國”帶來的“國安”威脅，防止藉“融合發展”吸引台商、台青，要求“教育部”會同陸委會、“經濟部”等單位，全面深化青年學子對“中國”的識讀教育，以及對兩岸交流應有的認知。“教育部”表示，有關識讀“威脅”的教材，目前已有13篇完成初步審查，編輯團隊正在針對審查意見修正，預計今年9月開學後陸續上路。



針對台官方規劃推出“中國威脅”識讀教育，許淑華表示，民進黨執政以來，台灣社會失和，朝野對立，我們看不到執政黨有意彌平裂痕，反而在政治操作以及意識形態鬥爭上變本加厲。



許淑華指出，“教育部”雖然表達該教材為“補充教材”，不使用並不會被處分。但在長期民進黨洗腦下，有不少老師在教育現場鼓吹大罷免，數落在野黨，傳遞錯誤資訊給學生，讓學生多次向學校反應政治不該進入校園等情事，民進黨不悔悟，仍堅持一意孤行。



許淑華強調，歷史只需要完整呈現，不需扭曲或刻意斷章取義，現在“行政院”要做的，應該是做好萬全準備，迎接世界變動的衝擊，穩定經濟面，改路名跟改課綱這種政治操作，只會讓民眾更失望。



許淑華痛批綠營，大難當頭，面對美國關稅海嘯來襲，政府無能為力，行政團隊至今無法提出產業衝擊與評估，只能任美國宰割。對內甚至向在野黨發起次大罷免行動，毫無專心執政的跡象，令民眾寒心，以致民調不斷探底，若繼續不知悔悟，執政勢必產生嚴重危機。