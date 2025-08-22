Meta大量用戶無預警停權　台官方硬起來

“Meta用戶大逃殺 數發部還在當總機？”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月22日電／近期Meta旗下社群平台，包括Facebook、Instagram都爆出大量停權災情，許多長期使用者皆無預警遭停權，包括多位知名辣妹網紅，申訴無門。民進黨籍“立委”今天與網紅謝立琪舉行記者會，要求台“數發部”硬起來，並提出具體改善機制，若欠缺法源依據，應訂定數位服務法，保障網路平台使用者的權益。



“數發部”產業署長林俊秀說，已向Meta溝通，提出6點要求，會照三餐關心Meta對這6點要求的改善進度。



民進黨“立委”郭國文、賴瑞隆、鍾佳濱、林俊憲今天上午在“立法院”舉行“Meta用戶大逃殺 “數發部”還在當總機？”記者會。



“數發部”產業署長林俊秀說，在沒有法源依據下，只能與Meta溝通，目前已提出6點要求：1、提高AI判別準確率，精進判別模型，降低誤判率；2、建立雙重確認機制，針對涉及“兒童性剝削”等高敏感性停權處分，須進行人工復核；3、擴增客服量能，提升申訴案件的處理效率與品質；4、簡化公眾人物與網路意見領袖的藍勾勾驗證流程；5、強化社群守則的在地化教育與宣導，預防爭議發生；6、違規事由明確化，對於使用者違反社群守則情形，應具體明確說明。



不過，林俊憲認為，“數發部”不能衹有道德訴求。林俊秀說，“數發部”會照三餐關心Meta對這6點要求的改善進度。



郭國文表示，Meta平台有許多使用者都是超過10年老客戶，平台儲存許多個人數位資產，如今卻因不明原因且無預警被停權，對使用者不只是權益受損，更是喪失累積超過10年的數位資產；Meta現在是誤殺、誤判、誤解，光是自救會受害人逼近4000人，實際受害者絕對不只這數目。



謝立琪說，今年5月底以來，她的帳號已多次遭封鎖，如今已滅帳超過20次，且所有平台都被停用，導致許多創作資料與個人資料一夕間化為烏有，長期申訴無門更讓她承受極大精神壓力。

