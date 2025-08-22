全台6棲地　海龜上岸產卵創新高

海保署記錄已經孵化完的海龜蛋窩。（海洋保育署提供） 中評社台北8月22日電／“海洋委員會”海洋保育署（海保署）署盤點全台海龜產卵結果，4月起墾丁、小琉球、蘭嶼、東沙、澎湖望安、南沙太平島等6地上岸產卵的母龜數量創近年新高。蘭嶼椰油沙灘首度列為新產卵地。在小琉球有1隻產卵的母龜迴游400多公里到東沙島周邊海草床覓食，顯示當地海草資源豐富，有助縮短繁殖周期，提升族群數量。



海保署自2021年起委託台灣海洋大學執行“台灣海龜產卵棲地保育措施規劃”盤點，台灣主要海龜產卵棲地及歷年產卵母龜數量。產卵母龜數量2022年全年度為25隻、2023年全年度29隻、2024年全年度156隻。2024年統計至7月時，為89隻。2025年統計至7月共96隻，多數集中在南沙。今年產卵母龜數量創近3年新高。



海保署指出，主要海龜產卵棲地，母龜數量普遍高於往年。澎湖望安有3隻築巢，其中1隻前年從望安到東沙覓食，今年回來產卵。台東蘭嶼新增椰油沙灘這處新產卵地。屏東小琉球則追蹤到母龜長途洄游400多公里至東沙海草床補充能量。這些紀錄顯示，東沙海域豐富海草資源，讓母龜能縮短繁殖周期，更快回到台灣產卵，有助於族群數量提升。



海保署說明，距台灣超過1000公里的南沙太平島，今年2月到7月已記錄逾70隻母龜上岸，累積破百窩卵窩，透過標記與監測，能更完整掌握族群數量變化。此外，屏東墾丁前年沒有母龜上岸產卵，但今年卻迎來母龜造訪，白砂、大灣等沙灘陸續出現稚龜爬回大海可愛身影。其中一窩孵化成功率更高達9成，為保育工作添上一筆亮麗成果。