揭仲：明年度防務預算結構失衡　維保費不足

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲。（中評社 資料照) 中評社台北8月22日電／“行政院會”昨日拍板明年度政府歲出共編列3兆350億元，其中“國防”支出整體金額直衝9495億元，占GDP約3.32%。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，台軍方武器採購研發支出，與作業維持支出之間的比例，近年卻出現失衡徵兆，2023年度是1.58比1，2024年度高達1.72比1，2025年度略降為1.59比1，2026年度可能增為新高之1.75比1，失衡情形令人擔心。



揭仲表示，根據“行政院”的會議資料，2026年度“總體國防支出”，除往年採計的“國防部年度預算歲出編列數”5614億元、“國防部主管之特別預算之歲出分配數”1868億元，與“非營業特種基金支出”654億元等三大“核心國防支出”共8136億元外；“行政院”也首度參酌北大西洋公約組織的標準，將輔導會“退除役官兵退休給付”1064億及“海巡署”支出295億，共1359億之“衍生性國防支出”一併納入，使明年度新標準下的總體“國防”支出達9495億元，占GDP預估值28.6兆元(今年8月預測)的比例為3.32%。



揭仲說，若按照往年標準，僅計算“核心國防支出”，則明年度約8136億元，占明年GDP預估值28.6兆元的比例為2.84%。



揭仲也提醒，雖然明年度“核心國防支出”來到8136億，比去年度相同標準下的6470億，大幅增加1666億，增幅高達26%，但“國防”支出結構失衡的情形，卻也比往年嚴重。因為2026年度“國防”支出中，用於武器採購與研發的金額，包括年度軍事投資預算1616億與特別預算的分配數1868億，合計高達3484億；但用於人員訓練、燃料採購與武器裝備維修保養的作業維持預算，卻因為難以獲得特別預算的挹注，使其金額成長趕不上武器採購與研發的幅度，2026年度僅為1990億。



揭仲解釋，一般而言，武器採購與研發支出與“作業維持”支出，最好能維持1比1的比例，以確保所獲得的武器裝備有合格的人員操作、有足夠的燃料來運作，和獲得必要的保養維護。然而，台軍方武器採購研發支出，與作業維持支出之間的比例，近年卻出現失衡徵兆，2023年度是1.58比1，2024年度高達1.72比1，2025年度略降為1.59比1，2026年度可能增為新高之1.75比1，失衡情形令人擔心。



揭仲指出，2026年度“國防部”“人員維持”預算編列數為2008億，比2025年度的法定預算數1816億，多出192億，顯示2026年度“國防”預算中，應該衹有將今年3月21日賴清德親自宣布的調薪方案編入，未將“立法院”今年6月10日三讀通過之《軍人待遇條例》，明定自2026年1月1日起，官兵志願役加給改為每人每月一律發給3萬元，與義務役官兵薪資總額不得低於法定最低工資等內容納入，因為新修正通過的《軍人待遇條例》，所需新增預算近300億元。



揭仲擔心，這可能會替後續“立法院”的預算審查過程帶來變數，因為“行政院”若不願承諾在2026年立刻提出“追加預算”，以符合新修正《軍人待遇條例》的調薪要求，則在野黨不排除會要求將總預算退回重編。