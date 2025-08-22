新黨32年黨慶　推動青年統一論述達成和統

新黨舉行32周年黨慶。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月22日電（記者 張穎齊）新黨22日舉行32周年黨慶，黨主席吳成典邀集各界統派人士到場。新黨宣示，有鑑於俄烏戰爭啟示，新黨堅定兩岸和平統一、兩手策略、三閤論壇，也推動青年統一論述，兩岸都是中國人，達成和統。



新黨22日傍晚在彭園新店館舉行32周年黨慶，與會者有黨主席吳成典、副主席李勝峯、林易陞、北一女老師區桂芝、台北市議員侯漢廷、黨副秘書長游智彬、副主任譚傳紹、黨籍幹部鍾心、許明偉、林文皓、季節、陸配賀樺、王子芩等，還有藍天行動聯盟主席武之璋等。席開58桌，1桌10人，估計將有580人出席。



新黨表示，新黨懷著無比感恩的心情，在這裡，向一路支持新黨的同志致上最誠摯的敬意與謝意。為有大家的堅守，新黨才能走過32個年頭，堅定不移，絕不動搖。同志們，在過去一年裡，以“一、二、三”三個重點，向大家報告，也向社會展現新黨開創新局的決心。



一、是堅定和平統一的路線，那就是新黨始終如一的道路——和平統一的道路。這條路不僅是中華民族的康莊大道，更是台灣走向和平、安定、繁榮的唯一方向。未來本黨要提出更符合台灣社會的“統一新論述”，讓2330萬同胞知道，統一不是威脅，而是和平的保障、繁榮的希望。



二、是兩手策略。新黨要有兩手並進的格局。一手是群眾路線，一手是黨的建設。一手是群眾路線，我們要“從群眾中來，到群眾中去”，持續街頭運動和記者會，為人民發聲，替人民說真話、講公道話。另一手是黨的建設，我們要積極吸引各行各業、志同道合的青年才俊，走進新黨，壯大新黨。讓新黨的理念不只存在於政黨的口號，而是深入到宮廟、協會、地方社團，把“我是中國人”的信念帶進基層，帶進社會的每一個角落。



三、是推動三閤論壇。把新黨的門打開，團結所有在台灣的統一力量。新黨在吳成典主席和李勝峯副主席的指導下，每周二我們推動青年統一論述討論會，新黨提供舞台，讓跨黨派的統一力量匯聚上台，讓更多人勇敢說出：“我是中國人！”我們要把“統一運動”變成台灣的新思潮，掀起正本清源、撥亂反正的力量，從基層開始，回歸中國人認同，開啟新時代的兩岸和統道路。

