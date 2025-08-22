力挺林思銘　張善政：桃園、新竹是連體嬰

桃園市長張善政22日到新竹縣竹東鎮為藍委林思銘站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月22日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”林思銘22日晚間在新竹縣竹東鎮客家戲曲公園舉辦選前之夜，藍白大咖齊聚催票反惡罷。國民黨籍桃園市長張善政也到場力挺林思銘，張在助講時表示，桃園和新竹是連體嬰，未來桃竹苗大矽谷計劃通過後，桃園和新竹就會綁在一起，所以823大家一定要出門投票。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘22日晚間在新竹縣竹東鎮客家戲曲公園舉辦選前之夜，包括國民黨主席朱立倫、國民黨籍新北市長侯友宜、桃園市長張善政、國民黨秘書長黃健庭、前新竹縣長邱鏡淳、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮和15位藍白“立委”都將到場輪番站台助講。



張善政指出，桃園跟新竹是連體嬰，尤其新竹是台積電的大本營，未來桃竹苗大矽谷計劃通過之後，桃園和新竹就會綁在一起，所以他相當關心新竹未來的發展，而林思銘在“立委”任內，幫新竹爭取了超過新台幣1400億元的預算，讓新竹可以持續穩定推動各項建設。



張善政提到，民進黨說要罷免林思銘的理由有兩個，第一是破壞“國家財政”，只因藍白“立委”在“立法院”通過財劃法，就說要罷免藍委，實在說不過去，因為就連以前擔任台南市長的賴清德當時也希望能修改財劃法，但現在賴執政後卻反過來指控藍白“立委”破壞“國家財政”，實在沒有道理。



他說，民進黨說要罷免林思銘的第二個理由是“立法院”擴權，但請大家看看最近南部的光電板被颱風吹得亂七八糟的時候，是不是應該要讓“立法院”有調查權，可以把這些光電弊案通通給查出來。民進黨說要罷免林思銘的兩個理由通通講不通，所以823大家一定要出來投下不同意罷免票。



張善政表示，核三重啟公投也很重要，就連今天輝達執行長黃仁勳到台灣來，記者問黃是否支持核電，黃說台灣應該要有核電。尤其新竹是台積電的大本營，若公投沒有通過，未來台灣將嚴重缺電，所以823大家也一定要出門為核三重啟公投投下同意票。

