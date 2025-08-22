侯友宜：綠726被剃光頭　藍823要再完封

新北市長侯友宜22日到新竹縣竹東鎮為藍委林思銘站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月22日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”林思銘22日晚間在新竹縣竹東鎮客家戲曲公園舉辦選前之夜，藍白大咖齊聚催票反惡罷。國民黨籍新北市長侯友宜表示，民進黨所發動的罷免就是霸凌，所以726才會被剃光頭，823一定要再次完封，大家要用選票對民進黨投下不信任票。



侯友宜並提到，核三重啟公投也很重要，因為核電便宜且沒有污染，所以台灣需要核電，因為如果沒有核電，台灣像現在這樣燃煤一直燒，對民眾的健康造成很大的影響，所以823大家一定要站出來為公投投下同意票，守護台灣的產業發展與民眾的健康。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘22日晚間在新竹縣竹東鎮客家戲曲公園舉辦選前之夜，包括國民黨主席朱立倫、國民黨籍新北市長侯友宜、桃園市長張善政、國民黨秘書長黃健庭、前新竹縣長邱鏡淳、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮和15位藍白“立委”都將到場輪番站台助講。



侯友宜指出，林思銘是標準的客家人，忠義、實在、肯做事，講話不會甜言蜜語，而是認真默默做事情。林思銘在“立法院”始終念念不忘新竹縣的發展，因此通過財劃法讓新竹縣每年可以多出新台幣185億元的預算，為新竹縣帶來更多的發展與建設。



侯友宜強調，民進黨在賴清德執政後所推動的大罷免不僅是大惡罷，也是一種霸凌，全世界沒有人這樣做，所以726大罷免才會被剃光頭，他呼籲823大家一定要再次站出來投票，再次以7：0完封勝，用選票對民進黨投下不信任票。