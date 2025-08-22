張啟楷：全台光電板加起來　比不過核三電力

白委張啟楷22日到新竹縣竹東鎮為藍委林思銘反罷站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月22日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”林思銘22日晚間在新竹縣竹東鎮客家戲曲公園舉辦選前之夜，藍白大咖齊聚催票反惡罷。台灣民眾黨“立委”張啟楷到場助講時表示，台灣到處都是光電板，山也光電板，海也光電板，對台灣環境傷害那麼大，但供電量卻不及一座核三廠，所以一定要讓核三能夠延役重啟。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有民眾黨所推的核三重啟公投。



林思銘22日晚間在新竹縣竹東鎮客家戲曲公園舉辦選前之夜，包括國民黨主席朱立倫、國民黨籍新北市長侯友宜、桃園市長張善政、國民黨秘書長黃健庭、前新竹縣長邱鏡淳、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮和15位藍白“立委”都到場輪番站台助講。



張啟楷指出，林思銘過去擔任國民黨“立法院”黨團書記長的時候，和民眾黨“立委”一起合作，推動了核三重啟公投，這項公投案對台灣未來產業發展至關重要，因為光是一座核三廠的供電量就佔全台灣用電的6%，一年可以供應160億度的電。



張啟楷強調，但好好一座核三廠放在那邊，民進黨卻不使用，整天只會搞光電，讓現在台灣到處都是光電板，山也光電板，海也光電板，從這次風災就可以看出光電板對台灣的環境傷害有多巨大，但這些光電板全部加起來的供電量才佔台灣的用電不到5%，供電量卻不及一座核三廠，所以一定要讓核三能夠延役重啟。



張啟楷提到，726因為藍白大團結，以25：0繳出了非常漂亮的成績單，所以823藍白也一定要再次大團結，再以7：0來教訓民進黨，所以大家823一定要出門投票，大罷免投不同意，核三重啟公投投同意，讓台灣未來的用電能更充分、穩定、便宜與健康。