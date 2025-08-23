智慧貼紙助工廠數位轉型　新創也能很接地氣

智慧貼紙創辦人張焜傑到場演講分享如何用一張輕薄的“智慧貼紙”，協助工廠進行數位轉型，即時替機台進行健康快篩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月23日電（記者 蔣繼平）2025亞灣新創大南方22日在高雄展覽館登場。智慧貼紙股份有限公司創辦人張焜傑到場分享創新創業的故事，他用一張輕薄精巧的智慧貼紙，做為無線感測器追蹤數據，幫助工廠即時掌握廠內機台的健康情況，靈感來自疫情期間，突發奇想可以嘗試隔空幫機台把脈，就成功創業，幫助工廠無痛數位轉型，原來新創也可以這麼接地氣。



由《數位時代》主辦的“第五屆Meet Greater South亞灣新創大南方”22、23日在高雄展覽館登場，聚集來自9國、共300家新創團隊展示創新技術。過去四屆展會累積吸引超過5萬人次參與、促成逾250場商務媒合，是南台灣創新創業的核心平台。



為了讓參展民眾了解何謂新創及實際運用，22日下午也有安排多場演講，其中，智慧貼紙創辦人張焜傑到場演講“智慧製造還沒來？從感測貼紙開始讓數據說話”，分享如何用一張輕薄的“智慧貼紙”，協助工廠進行數位轉型。



數位時代總編輯王志仁開場引言“其實數位轉型也可以很接地氣！”因為台灣製造業多為中小企業，受限規模及資本，面對工業4.0浪潮，沒有辦法立刻全面汰舊並升級機器，想要導入人工智慧物聯網（AIoT），成本可觀，也因此容易轉型卡關，來看小小一張智慧貼紙如何辦到。



張焜傑表示，工廠要升級數位轉型，需要先有“數據庫”，但數據怎麼來？他原本投入研發檢測帕金森氏症問題，結果受疫情影響無法進入醫院，案子告吹，才突發奇想，既然“協助人把脈行不通，那就幫機器把脈吧！”因此設計用智慧貼紙上的感測器蒐集機器的數據，傳回後台以數據模型來進行分析。

