朱立倫：黃仁勳來台灣也說要AI就要核電

國民黨主席朱立倫22日到新竹縣竹東鎮為藍委林思銘反罷站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月22日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”林思銘22日晚間在新竹縣竹東鎮客家戲曲公園舉辦選前之夜，藍白大咖齊聚催票反惡罷。國民黨主席朱立倫到場站台助講時表示，823非常重要，絕對不能有一絲一毫的鬆懈，大家一定要用選票告訴賴清德，不能夠再耍賴。



朱立倫提到，明天還有一張選票，就是核三重啟公投，如果大家希望台灣未來能有乾淨、便宜、穩定的電，就要出門透下同意票，因為就連輝達執行長黃仁勳22日到台灣來都說，要AI就要支持核電，所以大家一定要用選票讓台灣的高科技產業能夠繼續穩健發展。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票，全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘22日晚間在新竹縣竹東鎮客家戲曲公園舉辦選前之夜，包括國民黨主席朱立倫、國民黨籍新北市長侯友宜、桃園市長張善政、國民黨秘書長黃健庭、前新竹縣長邱鏡淳、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮和15位藍白“立委”都將到場輪番站台助講。



朱立倫指出，726在台灣24個選區，人民已經用最大的智慧和民主，來告訴賴清德不能選後就翻桌重選，也不能夠賴皮不算，而是要真正的尊重民主。民主就是少數服從多數，票多的贏，而不是像賴清德說票多的不算贏，因為那才是真正的違反民主。



朱立倫強調，823的7個選區非常重要，絕對不能有一絲一毫的鬆懈，大家一定要出來投票，一定要展現團結的力量，一票都不能少，把全部的選票都催出來，讓人民展現力量用選票告訴賴清德，不能夠再耍賴。