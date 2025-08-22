八連霸藍委羅明才反罷晚會　藍白大咖相挺

韓國瑜、張善政和黃國昌同台力挺羅明才。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北8月22日電（記者 張嘉文）第二波大罷免投票將在23日登場，中國國民黨有7位“立委”面臨罷免投票，新北市唯一的罷免對象、八連霸的新店羅明才名列其中，即便他基層實力穩固，國民黨仍不敢大意，22日晚上在新店馬公體育館舉辦“決戰新北反惡罷之夜”，藍白大咖集結力挺。



活動包括國民黨主席朱立倫、“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及民眾黨主席黃國昌及多位藍白“立委”、議員都到場力挺羅明才。



活動在晚間7點開場，現場湧進約2千位支持者，走歡樂路線，請來民歌手熱場帶氣氛，許多前來支持的民眾也都搖著青天白日旗一起合唱，藍白大咖先後到場助講，要替羅明才催出最多的不同意罷免票。



羅明才說，大罷免是他這輩子第一次感受到被霸凌的滋味，讓他更能夠同理那些在學校、在職場被霸凌的學生和上班族內心的委屈和不滿，這陣子以來，民進黨和罷團為了罷免他，抹黑、抹黃已無所不用其極，民進黨用無差別攻擊的方式羞辱他，也撕裂人民情感，造成民眾對立。



他希望726大罷免是逗點，823是句點，請選民用選票投下不同意罷免票，讓台灣恢復社會和諧，共同努力拚經濟。

