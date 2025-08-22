新黨32周年黨慶　高喊兩岸終將和平統一

新黨主席吳成典。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月22日電（記者 張穎齊）新黨22日舉行32周年黨慶，黨主席吳成典主持慶祝大會，前主席郁慕明、中國國民黨籍“立委”羅明才等到場慶賀。吳成典、郁慕明均表示，兩岸終將和平統一，才是對兩岸中國人最好的未來，希望更多青年支持新黨。近600人與會，場面熱絡盛大。



新黨22日傍晚在彭園新店館舉行32周年黨慶，與會者有黨主席吳成典、前主席郁慕明、副主席李勝峯、林易陞、北一女老師區桂芝、台北市議員侯漢廷、黨副秘書長游智彬、副主任談傳紹，藍天行動聯盟主席武之璋、藍委羅明才等。席開58桌。



新黨從吳成典到所有幹部都忙進忙出，招呼來賓。



吳成典表示，新黨創黨32週年，以“堅持和平統一的新黨”為活動主軸，展現新黨自成立以來始終如一的信念與立場。兩岸中國人的“國家定位”、兩岸和平與青年使命等都是重大議題，謝謝大家共同見證新黨走過32年的堅持與信仰。



郁慕明也表示，新黨32年來堅持不改的信仰，在歷史的洪流中，只要我們還記得自己是中國人，就會知道新黨始終與大家同在。



吳成典、李勝峯、北一女老師區桂芝、台北市議員侯漢廷、游智彬等先後到場發表演說。而開場時吳成典也帶所有人唱“中華民國國歌”。



正在反罷的藍委羅明才請大家投下不同意罷免、核三延役公投投同意。新黨黨慶，場面充滿溫馨與熱情。更請到辣妹來準備表演舞蹈，炒熱氣氛。