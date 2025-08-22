大罷免大曬傷！韓國瑜自嘲頭變成茶葉蛋

韓國瑜力挺藍委羅明才，自嘲自己大曬傷變茶葉蛋。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北8月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院長”韓國瑜22日晚現身新北市新店區，替黨籍“立委”羅明才的反罷免選前之夜站台，他致詞時自嘲，自己最近忙著幫忙各地藍委反罷車隊掃街，頭曬黑得像一顆茶葉蛋，韓還指著台下的台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌說他“也像滷蛋一樣黑”，讓現場響起一片笑聲，充分發揮韓式幽默風格。



第二波大罷免投票23日登場，國民黨有7位“立委”面臨罷免投票，新北市唯一的罷免對象、八連霸的新店羅明才名列其中，22日晚上在新店馬公體育館舉辦“決戰新北反惡罷之夜”，藍白大咖集結力挺，現場湧進約2千人力挺，氣氛相當熱絡。



活動包括國民黨主席朱立倫、“立法院長”韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及民眾黨主席黃國昌及多位藍白“立委”、議員都到場力挺羅明才。



韓國瑜到場時受到現場群眾熱烈歡迎，人氣非常旺。韓國瑜呼籲鄉親在明天的投票中，投下“不同意”票，讓罷免徹底失敗。



韓國瑜指出，民進黨政府自賴清德上任以來，不到一年半時間，已發動三場罷免案，從去年10月的基隆市長謝國樑、今年7月26日24席藍委和新竹市長高虹安，再到8月23日第二波罷免，他直言“這樣的罷免風氣亂七八糟、不公平、不正義”。



韓國瑜強調，若“立法院”只剩下一個聲音、完全由民進黨壟斷，將嚴重破壞台灣民主根本的“監督與制衡”。他強調，羅明才長年在大新店地區服務，八屆以來爭取上千億元建設經費，特別是在交通建設上成效顯著；同時也以親切、熱情的態度與選民互動，不因長期執政而驕傲自滿，“羅明才永遠笑咪咪，服務處對待鄉親就像好朋友一樣”。



韓國瑜表示，羅明才“吃選民的飯”，深知“立委”存在的根本在於民意支持，因此20多年來始終努力不懈。他呼籲大新店鄉親在投票日展現智慧，給羅明才勇氣與支持，投下“不同意罷免”票，守護民主價值，同時也展現藍營團結氣勢。



韓國瑜最後高喊“明天一定要出門投票！”，呼籲支持者讓羅明才留在“立法院”，明天迎接大勝利、讓大罷免徹底大失敗。

