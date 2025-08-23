楊光磊：美國棒打出頭鳥　台灣應做兩件事

台灣科技大學產學創新學院執行長、前台積電研發處長楊光磊。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月23日電（記者 蔣繼平）美國晶片關稅即將出爐，台灣科技大學產學創新學院執行長、前台積電研發處長楊光磊22日出席活動演講時表示，從日本與台灣半導體發展經驗來看，當很厲害的時候，就會受棒打出頭鳥考驗。他認為，台灣有兩件事能做，第一，台積電要成為粽子頭幫助其他產業發展；第二，台灣要成為弱小國家的幫助者與影響者，設法替自己贏得好處。



由《數位時代》月刊主辦的“第五屆Meet Greater South亞灣新創大南方”22、23日在高雄展覽館登場，聚集來自9國、共300家新創團隊展示創新技術。楊光磊22日到場演講“半導體帶動的產業連鎖反應：從技術突破到經濟轉型”。



對於半導體全球發展歷程，楊光磊表示，可從日本和台灣看到一個現象，當誰很厲害的時候，就會“棒打出頭鳥”，這個事情變成怎面對棒打出頭鳥的困難挑戰。從1970年代開始，台灣半導體產業的產值越來越多，日本則是1988年開始越來越少。



楊光磊表示，台灣強項不在科技與設計，真正強項在科學與工程師，台灣有很強的製造文化，DNA存在就是很會做製造。日本失敗有很多因素，沒有全球化、廣場協議、強項慢慢被韓國取代、職人精神不適合半導體，因此現在只剩設備與材料。



再談回來主題半導體帶動產業連鎖效應與經濟影響，楊光磊表示，半導體是一個基礎產業，就像早期製造業的鋼鐵、或者農業的稻米，半導體供給所有電子產品的基礎，台灣利用這個基礎改變世界也利用世界，是一個整體連鎖反應結果。



楊光磊表示，可是在經濟的轉化過程裡面，現在面對不是純粹經濟的方程式，因為“功利主義”完全取代過去講的全球化，也就是理想主義，大家去做各自有利的事情，再合起來一起合作，現在很明顯有些國家要把所有利益拿到自己手上，要打擊其他國家。



楊光磊表示，所以自由經濟已轉化為國家主義、國家經濟效益，台灣面對這樣的事，他用一句俗諺形容“遇就遇到了，不然要怎樣？”他直言不可能改變美國政府的所有活動。