中評現場：黃國昌高人氣　深藍場合也受歡迎

黃國昌被藍營支持者包圍要求合影。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月23日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席、“立院黨”團總召黃國昌22日晚上出席中國國民黨“立委”羅明才的反罷免選前之夜，當地新北市新店區是傳統深藍選區，黃國昌到場時受到群眾熱烈歡迎，要求合照的人潮不斷。



最近四處奔跑協助藍委反罷，曬得好黑的黃國昌也來者不拒，要趕場去民眾黨的公投選前之夜，離去前一刻都還被拉著要自拍，他也都親切地笑著和民眾合影，讓人明顯感受到這一波反罷免白營全力支援藍營，在野藍白合作的氛圍，也蔓延到支持者間，非常特別。



第二波罷免投票23日登場，新北市唯一的罷免對象、八連霸的新店羅明才名列其中。黃國昌22日到新店為羅明才的選前之夜站台，他致詞時先強調自己是新店大豐國小畢業，拉近和新店鄉親的距離，更讓現場群眾響起一陣歡呼。



黃國昌強調，23日一定要催出更多票，讓賴清德反省，讓“行政院長”卓榮泰認錯，民進黨讓社會亂這麼久，民眾一起用這張不同意罷免讓賴清德付出代價。



黃國昌說，我們守護的除了國民黨“立委”，更是台灣民主法治跟自由，民進黨癱瘓這個“國家”與“國政”，腦袋只剩大罷免，是民眾黨跟國民黨撐起這個“國家”。



黃國昌說，在野黨推動軍人加薪、警消海巡所得替代率提高，但“卓內閣”編列的明年總預算竟然違法濫權一毛都沒編，說不遵守就不遵守，他們透過具體行動跟“立法院”宣戰、跟台灣主流民意宣戰，明天一定要站出來投票，讓賴清德、卓榮泰知道誰才是台灣的主人，讓他們知道台灣人民受夠民進黨專制獨裁，賴清德也還沒有稱帝，“台灣人也不會允許你當皇帝”。



黃國昌也懇請23日也有攸關能源轉型的公投，呼籲新店鄉親同意核三延役讓台灣更美麗。