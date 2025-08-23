李勝峰：兩岸應簽和平協議　最終再促進統一

新黨副主席李勝峰出席32週年黨慶。(新黨提供) 中評社台北8月23日電／新黨22日舉行創黨32週年黨慶，以“堅持和平統一的新黨”為活動主軸。新黨副主席李勝峰表示，美國不可靠，依美不能謀獨，今日烏克蘭明日台灣，因此愛台保台就必須疑美，未來我們必須打破兩岸和平交流的障礙，簽訂和平協議，讓和平制度化，最終再促進兩岸的統一。



新黨主席吳成典表示，首先感恩大家願意回來新黨，新黨是台灣的良心，兩岸的明燈，如今國際情勢紛亂，川普大搞關稅戰，兩岸也依然沒有改變兵兇戰危氣氛，台灣內部執政的民進黨卻只顧搞大罷免，因此大家要團結起來，才能克服挑戰度過難關。



新黨副主席兼秘書長林易陞指出，新黨將廣邀有志青年投身基層服務，為2026參選奠定基礎，並堅定捍衛九二共識、反對“台獨”，為台灣青年守護未來，拒絕戰爭陷阱。



台北市議員侯漢廷表示，隨著美方越來越多智庫專家論及守護台灣得不償失，以及美方加強讓台積電出走台灣，日方開始為撤僑做準備，都顯示兩岸的終局可能很快就要來臨，但賴清德並不能守護台灣人的利益，新黨必須要承擔責任，扮演兩岸在統一道路上守護台灣人民福祉、實現中華民族偉大復興的重要角色！



新黨副秘書長游智彬則指出，新黨始終堅持和平統一的道路，並有兩手策略，一手是群眾路線，另一手是黨的建設，此外打造“三合論壇”：推動青年統一論述討論會，讓更多人勇敢說出：“我是中國人！”



北一女教師區桂芝指出，台灣需要文化覺醒再光復，台灣真的光復了嗎？幾十年來許多台灣人不再認爲自己是中國人。



孫文學校總校長張亞中、國民黨籍新北市“立委”羅明才、新黨前主席郁慕明等人也到場參加活動。