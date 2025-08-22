民眾黨辦公投之夜催票　童子賢、館長力挺

台灣民眾黨22日晚間舉辦公投之夜催票。（台灣民眾黨提供） 中評社台北8月22日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨力推823核三研議公投，民眾黨今晚舉辦“公投之夜”催票，網紅“館長”陳之漢批評，民進黨的綠色能源就是讓民進黨賺得盆滿缽滿，儘管民進黨會漠視民意，會不甩各位，但只要明天願意把手中神聖的一票投下去，民進黨政府之後不做的話，大家再跟藍白一起來狠狠教訓民進黨。



童子賢說，能源是國家政策裡面的重中之重，台灣在能源上的支出一年超過新台幣2兆5千億，全世界所有的先進國家，能源都是每個國家最重要的支出。這也是為什麼他要在兩年半前開始跳出來跟大家談，核二、核三不要關掉，應該要延役。國家的競爭力、民生的富庶、產業的國際競爭力，跟顏色跟黨派都沒有關係。



童子賢指出，發展綠能不是不好，但台灣的土地寸土寸金，風電跟太陽光電，便宜的1度要4塊半以上，貴的往往到7塊錢，這筆帳其實很簡單，小學二年級就可以算。全世界科技界的重量級人物黃仁勳說核電其實是一個非常好的選擇，沒有電，產業沒有發展，庶民就沒辦法正常生活。



黃國昌強調，童子賢和我們合作代表了一個意義，為了台灣這塊土地，為了我們下一代的未來，即使政治立場不一樣的人，彼此也可以為了正確的政策、為了正確的方向，攜手努力。過去這段時間，民進黨對於 823 核三延役的公投一片靜悄悄，他們的算盤是只要沒有500萬人出來投票，未來還是民進黨說了算，還是賴清德說了算，還是這一群綠油油們繼續分食他們的光電大餅，所有的台灣人繼續付出慘痛的代價。



黃國昌呼籲，台灣人民站出來，用你的選票告訴民進黨政府，重要的公共政策，應該要由台灣人民來做主！823是台灣能源轉型的關鍵一役，一起用選票在台灣能源發展的道路上，刻下最重要的里程碑。



民眾黨今晚在台北榮星花園水舞廣場舉辦“公投之夜”，除民眾黨主席黃國昌、黨公職出席外，和碩董事長童子賢、清大原科院院長葉宗洸、核能流言終結者創辦人黃士修、北商大財稅系教授黃耀輝、網紅“館長”陳之漢、中國國民黨籍“立委”翁曉玲、葛如鈞、吳宗憲、李彥秀、羅智強、徐巧芯等6人都到場支持。



“中選會”日前公布核三延役公投投票權，總人數多達2千萬2091人，首投族約75萬人。按照相關規定，核三延役公投要通過，除了須同意票多於不同意票外，且同意票多於500萬523張，才能讓公投成立。