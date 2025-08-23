中評關注：7藍委都硬裡子　完封罷免機率高

第二波罷免的唯一新北藍委羅明才（左四）有八連霸戰績，地方實力深厚。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月23日電（記者 張嘉文）23日登場的第二波大罷免，將有7席中國國民黨“立委”接受考驗，相較於7月26日的第一波罷免，823罷免選情顯得冷卻不少，民進黨雖宣稱要全黨投入衝刺，但罷免方氣勢消沉，整體顯得動能不足。尤其這7席藍委從選區結構來看，都屬“硬裡子”，罷免方很難啃得下去，整體來說，再一次大罷免大失敗的機率極高。



23日的藍委罷免案投票包括新北羅明才、新竹縣林思銘、台中江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恆和南投馬文君、游灝；另外還有台灣民眾黨主推，國民黨力挺的核三延役公投。



這7席藍委之所以會在第二波才投票，就是因為罷免方在第二階段連署收件遇到困難，需透過補件才達門檻。這7人中，衹有游灝是新科“立委”，其他如“八連霸”的羅明才，上屆得票率近六成，而顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔、馬文君等，與第二高票的競爭者差距都至少一萬票以上，顯示在地有著深厚基本盤與動員能力。



在歷經726大罷免大失敗後，明顯感受到全台罷團的士氣低落，尤其是該次的罷免投票率衝高，平均突破五成五，創下台灣罷免選舉新高，社會上一股教訓民進黨的氛圍也持續蔓延，這些都讓罷免方在第二波的動員明顯降溫，加上罷團內部產生分歧，知名領銜人如曹興誠、八炯等人陸續退場，整體宣傳聲量和第一波相比，低迷很多。



而民進黨對於罷免態度，即便賴清德一再強調要傾全黨之力幫忙民團推動此次罷免，但大罷免大成功的口號已不再掛在綠營黨公職人員的嘴邊，加上第一波罷免證明了“抗中保台”牌失效，甚至引發中間選民反感，使得此次823，綠營也不再主打該論述。而近期政府受困關稅談判、救災爭議、民調下滑等內外壓力，投入罷免動員的力道自然削弱。