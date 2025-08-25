吳成典：但願台灣別像烏克蘭被美國出賣

新黨主席吳成典接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北8月25日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普正調停俄烏停火事宜，給台灣帶來什麼樣的啟示？新黨主席吳成典接受中評社訪問表示，但願台灣別像烏克蘭一樣被美國出賣，戰爭沒贏家，和平才有，台灣太小，怎麼打都打不過大陸，由衷期盼一定要兩岸和平統一。



吳成典表示，希望台灣別被美國出賣，俄烏戰爭也該和解了，打了3年多，沒有任何意義，只是造成更多傷亡與眼淚，沒人佔到任何便宜，戰爭永遠沒贏家，和平才有。這世界的人，都要面對這殘酷的現實，就是要勸和，別繼續打。



吳成典，出生於金門，美國凱斯西儲大學化學博士，歷任2屆“立委”、“國大代表”、金門縣副縣長、新黨副秘書長、聯茂電子公司總經理、工研院材料所主任等。



吳成典說，台灣怎能與烏克蘭一樣，烏克蘭有本事可打了3年多，那台灣能打多久？兩岸關係不能再惡化，必須要務實地求和、求解，台灣小、大陸大，是現實，台灣怎樣搞，都佔不到任何便宜，只會輸給大陸，兩岸開戰是萬萬使不得，要有足夠的理智、剛毅、沉著、智慧。



針對美國發動關稅戰，要求台積電投資赴美，是否剝削台灣經濟？兩岸合作會是出路？怎麼做？



吳成典說，美國是冰凍三尺、非一日之寒，美國這樣做是累積很久了，台灣確實賺了美國很多錢，美國要節制，不能要台灣將全部家本都吐出來，這樣台灣經濟會死掉，美國對台灣課徵20%+N關稅那麼高，就怕把台灣經濟搞垮、“國家”毀了。