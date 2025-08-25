郁慕明：和統有時間　大陸不會一直拖下去

新黨前主席郁慕明接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北8月25日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普正調停俄烏停火事宜，給台灣帶來什麼樣的啟示？新黨前主席郁慕明接受中評社訪問表示，特朗普只講現實利益，不講義氣，但台灣與烏克蘭並不同，俄烏是兩國，而兩岸並不是兩國，都是中國人，兩岸一定要和平統一，才是解方，大陸也不會再拖下去了，時間快了。



郁慕明表示，俄烏戰爭與兩岸不同，俄烏情勢與台海情勢也不同，怎能相比？俄羅斯、烏克蘭是兩個國家，台灣與大陸同屬一中，是同一個國家，未來和平統一是一國兩制，他相信台海不會開戰。



郁慕明，祖籍山東，出生於上海。台“國防”醫學院”生物形態學研究所碩士。歷任台北銀行常務董事、退伍軍人協會常務董事、“立委”、中國國民黨籍台北市議員等，現任台灣一帶一路經貿促進協會名譽理事長。



郁慕明向中評社說，他相信台灣不會發生戰爭，大陸打台灣能幹嘛呢？除非有執政者宣布“台獨”，那這就是大陸的紅線，“台獨”就變成台灣自認為不是中國人，但他認為賴清德不可能宣布，他也不相信賴清德敢宣布，賴清德終將希望恢復兩岸交流，再怎樣也搞不下去“台獨”。



針對台灣明年防務預算編列新台幣9495億創新高占GDP3.32%，賴清德更宣布2030年前提高到5%，就幾乎是政府歲出的二分之一，如何看？



郁慕明說，美國一定是這樣，特朗普會要求台灣多付點錢給老美，老美不講義氣的，只講現實利益，有人說美國是否要掏 空台灣？目前看是無法掏空的，除非台灣自己願意犧牲奉獻，但別忘了台灣的實力是在民間。