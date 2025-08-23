許淑華抗罷到最後一刻　籲賴結束鬧劇

南投縣長許淑華（左）、民眾黨南投縣黨部主委麥玉珍（右）陪同藍委馬文君投票。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月23日電（記者 方敬為）第11屆“立法委員”罷免案及核三電廠延役公今天投開票，國民黨籍南投縣長許淑華今天上午分別陪同縣籍藍委游顥、馬文君投票，助陣抗罷到最後一刻。許淑華表示，希望今天過後，民進黨能夠停止政治鬥爭，結束這場鬧劇，呼籲賴清德專心施政，呼應民意。對於“內閣”人事異動，她表示，目前僅小幅度調整，意義不大，關鍵仍在於朝野能否合作，希望民進黨能夠放下對立，改變作風。



公民投票及第11屆“立法委員”罷免案23日投開票，許淑華上午依序陪同游顥、馬文君投票。許淑華受訪表示，民進黨對在野黨發起的3次罷免，包括基隆市長謝國樑、726大罷免、823罷免案，涵蓋2位市長、31位“立委”，前2次都罷免失敗，她相信今天也會是相同結果，823之後就可以結束了這場鬧劇了！



許淑華呼籲賴清德，應將心力放在施政，而不是政治鬥爭，昨天傳出了幾個“內閣”人事異動，調整幅度小，看起來是換湯不換藥，這也凸顯出賴清德的用人可能出現窘境，究竟是好的人才不願意進入行政體系服務，又或者是賴用人唯親、排他性強？所以對於“內閣”人事異動，她個人是保守看待，最主要還是得“少點政治，多做實事”。

