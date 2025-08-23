核三延役公投登場　僅都會區投票人潮頗熱

台北市都會區的公投投票人潮頗熱。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月23日電（記者 張嘉文）今天是第二波大罷免加上核三延役公投投票日，台北市僅有公投投票，中評社實地觀察都會區投票所人潮，雖然沒有726大罷免那麼熱絡，但也有近八成的熱度存在，只是該現象似乎僅在都會區，其他地區的投票人潮就冷清不少，整體投票率看來不太樂觀。



國民黨主席朱立倫今天上午10點30分也偕妻子高婉倩，前往桃園八德區福國北街社福綜合大樓投票；他受訪時表示，今天是很重要的日子，全台18歲以上公民都可以投公投票，有超過2000萬公民，希望大家踴躍出來投票，表達人民對於台灣經濟發展、核電延役重要意見，希望大家站出來。



今天的罷免藍委投票包括新北羅明才、新竹縣林思銘、台中江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恆和南投馬文君、游灝；另外還有台灣民眾黨主推，國民黨力挺的核三延役公投。



在公投的部分，“中選會”公告核三延役公投之投票權人數。根據《公民投票法》第29條之規定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。換言之，公投案案要通過除了須同意票多於不同意票外，同意票數還須達所有選舉人之25%以上，才能讓公投成立。



這次“中選會”公告擁有公投投票權人數為2000萬2091人。因此，核三延役公投通過除了須同意票多於不同意票外，且同意票多於500萬523張，才能讓公投成立。