蔣萬安籲好天氣踴躍行使公民權

台北市長蔣萬安23日上午前往戶籍地大直的投開票所投下公投票。(照:台北市政府) 中評社台北8月23日電／今天是823重啟核三公投日，中國國民黨籍台北市長蔣萬安一早前往投票。他在投票後接受訪問時表示，這次他與支持公投的人都很努力在宣講、在地方辦說明會、車隊掃街，希望大家對於這重要的議題，能夠投下這神聖的公投票。



綜合台媒報導，蔣萬安早上前往投票所地點在中山區大直，早上投票情形並不踴躍，據居民指出，和726相較，當天上午9時許，已經出現排隊投票情形，但今天上午比較冷清一點，出來投票的民眾，目前連上次的一半都不到。蔣也直言，希望大家趁著好天氣，太陽非常地大，但也還算涼爽，所以不管在台北、在各個地方，大家踴躍地來行使公民權。



蔣萬安23日上午前往戶籍地大直的投開票所投公投票，他表示，公民投票是最直接展現民意的方式之一，尤其年滿18歲就可以投公投票，所以也再次呼籲所有民眾，趁著好天氣踴躍出來行使民主制度下非常重要的公民權利。



蔣萬安說，這次他與支持公投的人都很努力在宣講、在地方辦說明會、車隊掃街，希望大家對於這重要的議題，能夠投下這神聖的公投票。由於公投18歲就能投票，有很多首投族能投第一次的投票就是投這張公投票，因為這也攸關台灣未來非常重要的發展課題，所以希望大家趁著好天氣，太陽非常地大，但也還算涼爽，所以不管在台北、在各個地方，大家踴躍地來行使公民權。