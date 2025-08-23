2024台灣平均壽命80.77北市最長壽

近十年台灣民眾平均壽命趨勢圖。（圖：台“內政部”網頁） 中評社台北8月23日電／台“內政部”公布2024年簡易生命表，2024年台灣民眾平均壽命80.77歲，其中男性77.42歲、女性84.30歲，整體較2023年增加0.54歲，又以北市83.40歲最高。若與亞洲國家比較，台灣平均壽命低於日本、新加坡及韓國，高於中國、馬來西亞。



“內政部”今天透過新聞稿表示，雖然人口持續老化，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及糖尿病死亡人數較2023年減少，因此2024年平均壽命較2023年增加0.54歲，其中男性增加0.48歲、女性增加0.56歲。



以數據來看，2024年死亡人數為20萬1313人，較2023年減少3889人，其中65歲以上死亡人數15萬2593人，占全台75.80%，較2023年減少3151人。



2024年粗死亡率為千分之8.60，較2023年減少0.19個千分點；標準化死亡率為每10萬人口410.27人，較2023年下降4.49%。



數據指出，若與聯合國公布全球平均壽命比較，台灣男、女性平均壽命分別高於全球平均水準6.7歲及8.3歲。



根據各國因資料年別、發布周期及計算方式不同，進行國際比較時，基礎存在一定程度的差異性。不過世界主要國家平均壽命前5名國家，男性是瑞士、瑞典、挪威、意大利及新加坡；女性是日本、韓國、西班牙、瑞士、新加坡及法國。



若與亞洲國家比較，不論男性或女性，台灣平均壽命都低於日本、新加坡及韓國，而高於中國大陸、馬來西亞、印尼。

