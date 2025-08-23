還有辭職信？卓榮泰:上月底與賴談過

“行政院長”卓榮泰。(中評社 資料照) 中評社台北8月23日電／核三重啟公投與第二波大罷免投票日前夕，“數位發展部長”黃彥男、“經濟部長”郭智輝、“教育部次長”葉丙成等人先後宣布辭職。“行政院長”卓榮泰今天被問及是否還會有其他首長發出辭職信時說，“這個不在我現在的預知之中”。



卓榮泰今天上午10時左右現身台北市內湖區三民國中投票，結束後發表簡短談話，他呼籲民眾今天踴躍出來投票，並表示他從有選舉權開始，不論是里長、“總統”、罷免、公投各式投票沒有一次缺席，這應是民主時代，每一位“國人”該有的權利，請大家盡量珍惜。



根據《中時新聞網》報導，卓榮泰主動提及昨日多位首長求去一事，他說，每一位到“內閣”團隊服務的同仁，都抱著服務、學習與團隊合作的精神，昨天數位首長基於各式原因提出了離開團隊的意願，他必須予以尊重。



卓榮泰指出，他上月底與賴清德談過，他們必須給“國人”更快、更大的行政團隊改革，當時他講過，把總預算依照程序辦好、把823全台性投票秩序辦好，是一個重大工程，希望今天的投票秩序都能順利，未來會讓賴清德有更大通盤考量人事的空間。



當媒體詢問是否還會有其他首長發出辭職信時，卓榮泰僅說，“這個不在我現在的預知之中。”隨後在隨扈的簇擁下離去。