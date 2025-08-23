返台南視察重建　賴清德爬梯慰勞工班

賴清德爬上樓梯，向在屋頂上作業的。工班人員送礦泉水。(照:郭雅慧臉書) 中評社台北8月23日電／賴清德今天回台南投票後，再度前往七股視察毀損房屋的復建進度，貼心地爬梯遞上礦泉水慰勞工班，對於廢棄石棉瓦的處理，要求增加清運量能，也宣示尋求政府媒合、協助的，工班一定做完才會撤，有需求的鄉親不必擔憂。



府發言人郭雅慧在臉書發文表示，賴清德回台南投完票之後，前往七股與將軍，第七度視察台南災後復原狀況。結果遇見屋頂上正進行修復工程的工班，他爬梯向上當面致意致謝也送水，直呼“大家辛苦了”。



郭雅慧說，稍早在七股南聖宮，瞭解石綿瓦屋與通訊問題，賴清德強調政府一定會協助解決，希望“中央”地方共同合作，解決問題也建立機制，讓未來各縣市面對氣候變遷的挑戰更具韌性。



賴清德表示，此次特別編列6百億元預算協助災後重建，期盼在颱風後建立機制，提升台南、嘉義及南部縣市面對氣候變遷挑戰的能力與韌性。



賴清德首先抵達七股區南聖宮，聽取“環境部”資源循環署長賴瑩瑩說明石綿瓦屋頂清運情形，以及NCC代理主委陳崇樹說明通訊修復狀況，隨後現地視察並與現場鄉親互動表達誠摯關心。



賴清德致詞時表示，此次颱風對台南造成極大傷害。丹娜絲颱風為120年來首度自台灣海峽由南向北侵襲，並在嘉義轉進至雲嘉南平原，造成嘉義與台南首當其衝。隨後又遭遇楊柳颱風及三次西南氣流匯集，對南部地區帶來重大衝擊。此次災損規模前所未有，因此“中央政府”竭盡所能，與台南市黃偉哲市長團隊合作，並廣納議會與“立法委員”的寶貴意見，共同協助地方解決問題。