童子賢替郭智輝抱屈！有人放話勾他一腳

和碩集團董事長童子賢。（中評社 資料照） 中評社台北8月23日電／台“經濟部長”郭智輝昨請辭，新任“經濟部長”有望由“行政院秘書長”龔明鑫接任。和碩董事長童子賢受訪時替郭智輝抱屈，童子賢表示，郭智輝有時候發言沒那麼精準，但很努力做事情，只是有人放話要修理他，趁機勾一腳讓他跌倒。



童子賢今天前往投票，被問到對郭智輝請辭的看法，童子賢侃侃而談，“郭部長從企業來，偶爾對政壇發言沒有那麼精準，不過他很努力，有次看到有人放話要修理他。”



根據《中時新聞網》報導，童子賢舉例說明：“假日自掏腰包請外國駐台代表跟一些幹部，主要是AIT，兩邊溝通全球經濟、國際貿易的意見，可是批評的人鋪天蓋地批評公私不分，怎麼可以談公事的時候用私人的費用，但在假日用公費又更嚴重了，怎麼可以用假日動用公帑，請你的美國朋友。”



童子賢認為，批評的人鋪天蓋地認為他公私不分，使郭智輝“左也不是，右也不是”，在此之後，童子賢不覺得是郭智輝講話的問題，而是有人故意讓他卡一下，像這樣的情形在郭智輝上任以來很多。



童子賢強調，在郭智輝擔任“閣員”之前的五年都沒有見過他，所以沒有所謂一起讀書討論，替他說話的狀況，純粹認為郭智輝是一個認真努力的部長，但在被誤會的狀況下，還有人勾一腳讓他跌倒。



最後，童子賢向郭智輝喊話“辛苦了”，並表達對龔明鑫的期待，童子賢說，龔長期身為經濟領域學者，曾執掌過智庫、擔任過財經智庫的領導人，後續歷經“國發會”、“行政院”祕書長，其對於台灣的經濟發展的議題非常熟悉，希望他繼續加油。