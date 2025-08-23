高雄投票所瞬間全暗19秒　台電回應了

台電公司。（中評社 資料照） 中評社高雄8月23日電／重啟核三公投今天登場，高雄市北部岡山一帶中午12時27分驚傳短暫跳電，部分投開票所日光燈瞬間熄滅，民眾一度驚呼，所幸電力隨即恢復，投票作業並未受到影響。



“您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？”公投案與7名中國國民黨籍“立法委員”罷免案投、開票，投票時間自上午8時到下午4時止。



綜合台媒報導，高雄市共設有2056個投開票所，雖然當天天氣晴朗，但投票率偏低，多數投開票所冷清，不需排隊即可投票，與先前預期的踴躍情況有所落差。



現場民眾指出，當時燈光突然全暗，投票人員與民眾一度愣住，還有人擔心投票會因此停擺，不過電力在十多秒後就恢復，投票流程持續正常，並未造成混亂。



台電高雄區處表示，今日中午12時27分，因用戶自有設備故障影響，造成岡山區介壽路、大公路一帶44戶出現短暫停電，影響時間約19秒，事故發生後系統立即自動復歸，目前供電均已正常，本處並已派員協助用戶進行設備巡檢，以確保供電穩定。



截至中午時段，北高雄及市區投票情況大致平穩，雖有跳電插曲，但整體選務並未受阻，選務人員也呼籲市民把握時間踴躍投票。