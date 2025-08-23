7藍委不同意罷免票全領先　藍士氣高昂

國民黨中央正在觀看開票結果。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月23日電（記者 張嘉文）今天是第二波大罷免加上核三延役公投投票日，投票時間已在下午四點截止，各地隨即進行開票作業，而開票半小時後，7席面臨罷免的中國國民黨“立委”不同意票都全面領先，且領先幅度頗大，等於一開票就差不多預知結果，讓藍營上下士氣十分高昂。



據瞭解，國民黨主席朱立倫今早在桃園投完公投票後，在中午過後就已抵達國民黨中央黨部坐鎮，將待傍晚罷免和公投結果告一段落後，召開記者會發表談話。



今天的罷免藍委投票包括新北羅明才、新竹縣林思銘、台中江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恆和南投馬文君、游灝；另外還有台灣民眾黨主推，國民黨力挺的核三延役公投。



而這7席藍委之所以會在第二波才投票，就是因為罷免方在第二階段連署收件遇到困難，需透過補件才達門檻。這7人中，衹有游灝是新科“立委”，其他如“八連霸”的羅明才，上屆得票率近六成，而顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔、馬文君等，與第二高票的競爭者差距都至少一萬票以上，顯示在地有著深厚基本盤與動員能力。



即便這次的罷免投票率普遍沒有726罷免時踴躍，但從目前7席藍委的開票來看，基本盤動員仍有催出來，反觀是同意罷免票數，很有可能連投票人數四分之一門檻要達到的可能性都不高。