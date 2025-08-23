徐國勇接民進黨祕書長　粉專諷何博文挖水溝

針對徐國勇接任民進黨秘書長，粉專發文酸代理秘書長何博文。(照:飛天麵條粉專) 中評社台北8月23日電／台“內政部”前部長徐國勇近日確定接任民進黨祕書長一職，成為民進黨自726大罷免大失敗後，踏出的第一步黨部人事調整。對此，有臉書粉專開酸曾赴台南災區清水溝的民進黨代理祕書長何博文，“不是挖水溝就能接任秘書長喔”，讓不少網友會心一笑；但也有人安慰何“下個位子會更好”。



針對徐國勇接任民進黨祕書長一職，多數政界人士皆解讀，因徐國勇曾是蔡英文政府時的“內政部長”，被視為賴清德終於用了“圈外人”，也有向英系示好之意；另有人認為，徐國勇曾在賴清德就任“行政院長”時期任“行政院”發言人，而現任“閣揆”卓榮泰在賴“內閣”時當過“政院”秘書長，3人被稱為“薯條三兄弟”，早有一定默契，用他剛剛好。而徐本人則指，自己就是扛下責任，就任後不會有派系考量。



至於代理祕書長何博文呢？有1.8萬粉絲追蹤的政論粉專“飛天麵條”21日製作梗圖、酸了一下何博文，揶揄他之前以代理祕書長身份南下救災，不惜滿身泥濘清理水溝，照片瘋傳還成為話題焦點，結果並沒有真成為祕書長。



梗圖中，揶揄滿身泥濘、疑似何博文的男子稱“不是表演挖水溝就能接任秘書長，不是喔，不是這樣喔”；此梗圖近日在網路上流傳，讓不少網友會心一笑。不過何博文可能沒注意此事，因他尚未“卸任”，近日忙著823罷免案助講。



不少網友留言表示，該張梗圖對何博文“傷害性不大，污辱性極強”，認為何“白做工了”、“要派系對才可以喔”、“下一個位子會更好”。



面對接任民進黨祕書長一職，徐國勇在受訪時，以三國時期蜀漢丞相諸葛亮所撰“出師表”強調，“宮中、府中，俱為一體”，府院黨一體，地方與“中央”民代配合行政單位一起努力，“國家”就會往前走。