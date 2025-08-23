館長開通抖音帳號　粉絲狂飆近百萬

館長陳之漢表示，“你們現在收看的是帥哥阿館的帳號沒錯”。（照:截自館長抖音） 中評社台北8月23日電／台灣網紅“館長”陳之漢22日凌晨在臉書分享截圖，分享成功申請抖音帳號、並獲實名認證的截圖，短短不到24小時，粉絲人數已飆破98萬人。



陳之漢介紹目前帳號抖音帳號介紹為“兩岸一家 攜手共進 世界第一”，發佈文章不多，但有一篇自拍照寫著“追蹤本號者會有沒有女朋友的詛咒，勿追感謝”、還有一個館長自己拍攝的影片“你們現在收看的是帥哥阿館的帳號沒錯”，趣味十足。



館長先前以“和平大使”自居，三度赴大陸開設直播，足跡踏遍上海、澳門及深圳，不過返台時卻透露自己無法開抖音、B站帳號，還被限制經商等。不過館長回台後僅一日時間，便成功申請抖音帳號，截至今（23）日下午16時，粉絲人數已飆至98.5萬人次，人氣可見一斑。



目前該抖音帳號介紹為“兩岸一家 攜手共進 世界第一”，並發布2篇文章，1篇是寫著“不要追我號、追蹤本號者會有沒有女朋友的詛咒，勿追感謝”的照片；還有另1篇肌肉貓圖片，寫著“這我養的貓，就這樣”。另外，館長也逗趣拍攝影片並上傳，並與粉絲證實自己身分：“你們現在收看的是帥哥的帳號、帥哥阿館的帳號，沒錯。”



館長昨日凌晨在YT直播時，拿出手機秀出抖音帳號，並分享自己成功註冊抖音帳號，隨後也在臉書、IG等同步貼出截圖，顯示通過實名認證且綁定台灣的手機號碼，底下也有不少支持者留言“館長不用管別人嘴什麼，做自己想做的事、正確的事，挺”、“這種劇情走向，我越來越興奮了”、“至少館長清楚表達自己就是要去賺錢，不像一堆過去賺錢的還刻意隱瞞並且指責別人”。