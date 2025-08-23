挺過罷免顏寬恒感謝支持者　籲賴清德反省

藍委顏寬恒(右二)自行宣布“罷免不通過”。(中評社 方敬為攝) 中評社台中8月23日電（記者 方敬為）第11屆“立法委員”罷免案及核三電廠延役公今天投開票，國民黨籍“立委”顏寬恒的不同意罷免票一路領先，甚至與同意票拉開至4萬票差距，傍晚5點自行宣布“罷免不通過”，顏寬恒感謝支持者相挺，並呼籲民進黨停止政治鬥爭，賴清德經過大罷免大失敗應該要反省，傾聽人民的聲音。



2025年公民投票及第11屆“立委”罷免案23日投開票，罷免案包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、游顥等共7位藍委面臨罷免挑戰。



顏寬恒傍晚5點15分自行宣布“罷免不通過”，並在父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標與胞妹、台中市議會副議長顏莉敏的陪同下向支持者謝票。



顏寬恒感謝支持者一路相挺，因為大家的支持，這場選舉才能有成功、完美的結果，贏家是所有的選民，因為你們的投票，才能讓人民的聲音繼續在“立法院”發聲。呼籲民進黨經過大罷免大失敗，要放下政治鬥爭，最近“內閣”人事異動遠遠不足，希望“內閣”要大幅度改組，並推出符合人民期待的團隊。



顏寬恒也提醒賴清德、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，讓台灣空轉一年搞大惡罷，該負責就要負責！但目前都沒看到綠營人士拿出態度認錯，這次大罷免大失敗已清楚告訴執政黨，當你掌握了行政機器還不知足，就連代表民意的“立法院”都要把持，這是民眾所不能容忍的。



顏清標表示，這次全台大罷免選舉，毫無正當性，以前4年選一次，民進黨執政1年要選一次，大家都很痛苦，他希望到此為止，全世界沒有一個地方年年在選舉的。這次顏寬恒贏了4萬票，代表民眾忍無可忍，感謝大家的相挺，希望未來不要再有這樣的政治惡鬥，選舉4年選一次就好，不要年年都在選舉，大家會受不了！