江啟臣反罷成功　要賴清德正視投票結果

“立法院副院長”江啟臣受訪。（中評社 江敬為攝） 中評社台中8月23日電（記者 方敬為）第11屆“立法委員”罷免案及核三電廠延役公今天投開票，國民黨籍“立法院副院長”江啟臣的不同意罷免票一路領先，晚間6點自行宣佈“罷免案不通過”。江可能角逐2026台中市長，此役被視為“市長選舉前哨戰”，對此江啟臣強調，接下來該談的重點應該是治理，不適合繼續談選舉，他也呼籲賴清德要正視投票結果，應召開“國是會議”，尋求朝野合作。



2025年公民投票及第11屆“立委”罷免案23日投開票，罷免案包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、遊顥等共7位藍委面臨罷免挑戰。



江啟臣晚間6點現身豐原服務處，偕妻子劉姿伶向支持者宣佈“罷免不通過”，支持者掌聲如雷，氣氛歡快，根據服務處計票，江啟臣的不同意罷免票為6萬2643票，同意罷免票為3萬228票，差距3萬多票，且同意票數未達罷免門檻。



江啟臣表示，823罷免投票結果已經很清楚，希望民進黨能夠正視民意，讓施政回歸正軌，促使社會回歸和諧安定。從726到823兩次罷免投票，顯示人民對之前的選擇並沒有改變，這也是台灣民主繼續向前進步的力量。希望明天以後社會就能停止對立。



江啟臣強調，政府手中的權力是來服務百姓，而不是拿來鬥爭異己，期許這次大罷免的結果能夠清楚把民意傳達給民進黨，讓他們瞭解手中的權力是要服務百姓，不是拿來針對政治上不同意見的人，呼籲賴清德要正視投票結果，應該召開“國是會議”，尋求朝野合作，促成社會團結。



針對挺過大罷免是否有利2026台中市長選舉？江啟臣表示，現階段人民想要的是顧民生、拚經濟，所以他才呼籲賴清德要徹底反省檢討，召開“國是會議”團結社會及不同的政黨，接下來的重點在治理，不適合繼續談選舉。



對於公投案未達門檻，江啟臣說，公投每一票都代表人民的意見，未達門檻，不代表這些民意不重要，尤其能源政策攸關產業發展、人民生活、台灣安全，公投沒過不代表人民對能源政策沒有意見，而是過去也曾經公投通過幾個能源政策，但並沒有得到執政者的回應，也可能因此導致民眾對公投冷感，所以執政者應該要好好的重新的探索民意在哪裡，並去回應人民所需要的政策是什麼。



江啟臣感謝所有幫助他的人，並提及台中市長盧秀燕有來電祝賀，感謝盧秀燕市長，為這次罷免案積極站台奔波，非常辛苦。至於是否支持盧秀燕參選國民黨主席？江啟臣說，國民黨是一個民主的政黨，尊重黨內機制，以及每位有意參選的黨員，他也會尊重並支持盧市長的任何決定。