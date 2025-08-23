朱立倫宣布交棒　懇請盧秀燕接下主席重擔

國民黨主席朱立倫發表談話。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北8月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫在今天第二波罷免投票確認7席藍委都守住，綠營的大罷免再度大失敗後出面發表談話時，除了針對罷免投票結果對“賴政府”提出呼籲外，也直接宣布這是他放心交棒的時刻，他要非常誠摯的懇請黨籍台中市長盧秀燕接任下一任主席重擔，承擔主席重責大任。



朱立倫強調，盧秀燕的盛穩、務實跟溫暖，是此刻國民黨、台灣最需要的穩定力量，而他會和所有青年團隊，在重返執政的路上，全力努力，絕不缺席，我們會在各自崗位上，用不同方式匯集強大監督力量，確保台灣走在正確路上，也會匯集更大的能量，全力支持盧秀燕領導的國民黨重返執政。



朱立倫說，今天投票結果是人民對執政傲慢最響亮的警鐘，台灣不能再空轉、撕裂，讓我們一起努力，讓陽光重新照進政府，讓希望重新回到每一位人民心中，為了下一代，我們必須守住希望，為了“國家”必須守住方向。



朱立倫感謝國民黨所有支持者，也包括民眾黨以及每一位期待改變的朋友，是你們的信任給國民黨監督政府最大的力量。這4年來，他與國民黨這些團隊尤其是青年團隊，穩扎穩打戮力向前，他隨後帶領黨務幹部及團隊深深一鞠躬致謝。