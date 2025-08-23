完封綠營大罷免　朱立倫對賴清德提5呼籲

國民黨主席朱立倫召開記者會並發表談話。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北8月23日電（記者 張嘉文）今天是綠營發動的大罷免第二波投票，7席中國國民黨“立委”最終都確認守住，加上726的24席藍委反罷成功，藍營以31比0完封大罷免。中國國民黨主席朱立倫在晚間召開記者會表示，726、823，這不是兩組冰冷的數字，而是台灣人民用最堅定的意志，共同寫下的民主新頁。這不是一場政黨的勝利，而是人民的聲音，戰勝了權力的傲慢。



朱立倫強調，這一年的空轉內耗，磨損的不只是時間，更是所有台灣人民對未來的信心。在撕裂的台灣裡，沒有人是真正的贏家。而我們指出問題，更提出解方，因為在野黨的責任，不只是監督，更是要為“國家”擘劃出路。



朱立倫向賴清德提出5項迫切的改革呼籲，第一、搶救經濟，保護民生，終結黑箱談判。他說，面對關稅戰與產業危機，立即提出紓困方案。還錢於民、還錢於地方，快速執行救援企業方案，讓人民、地方政府與企業手上都有應變的資源，並且終結黑箱談判，提供企業應變時間，才能搶救經濟，保護民生。



第二、重建能源安全韌性，確保台灣的生存與發展。朱立倫表示，“國家安全”不能建立在口號之上，請執政者務實調整錯誤的能源政策，因為沒有穩定的電力，就沒有“國家”競爭力，政府必須確實執行“立法院”通過的核電延役案。



第三、終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立。朱立倫指出，請執政者停止任何形式的政治力介入司法，捍衛司法獨立。並立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出“國家”的蛀蟲。正義不該有顏色，廉能不容被踐踏，這是我們對人民最基本的承諾！同時應該即刻釋放被政治收押的柯文哲主席及國民黨黨工，用公平，公正的審判取代押人取供，政治收押。重建司法的公平與正義。