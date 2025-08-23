賴清德：核三公投未過門檻但請台電啟動安檢

針對823投票結果，賴清德率領蕭美琴等人在府裡發表談話。（照：府提供） 中評社台北8月23日電／核三重啟公投與7位藍委罷免案今天投開票，賴清德在晚間指出，雖然核三重啟公投沒有通過門檻，但他尊重社會意見，將請台電在相關法規公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查，定期向社會報告風險與進度，若符合標準就依法送“核安會”審議。



這次全台性公投案投票權人為2000萬2091人；依公投法規定，有效同意票須多於不同意票，且同意票達投票權人總額1/4以上即為通過，過關門檻至少要有500萬523張同意票。



賴清德晚間在“總統府”就投票結果發表談話表示，公投雖然沒有通過門檻，但是他依然尊重公投結果，並且理解社會對於能源多元選擇的期待，而核能是科學問題，不會因為一場公投就解決，核電廠是否重啟程序上有“2個必須”，第1是“核安會”必須依法訂定安全審查程序辦法，第2是台電必須依照“核安會”訂定的辦法，進行自主安全檢查。



賴清德說，他要請“核安會”廣納各界意見，盡快完成相關辦法，並且請台電在法規公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查，定期向社會報告風險與進度，若符合標準就依法送“核安會”審議。



賴清德也提到，政府對核能始終秉持“3個原則”審慎以對，也就是基於“核安無虞”、“核廢有解”，以及“社會共識”3個原則，負責任面對核電議題。