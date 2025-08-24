中評關注：盧秀燕若不選黨魁能守得住氣勢？

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台中8月24日電（記者 方敬為）第11屆“立委”罷免案及核三電廠延役公投案23日揭曉，7席藍委全數罷免失敗，中部佔5席集中在台中、南投，“藍營一姐”台中市長盧秀燕全力輔選，成功守住藍營版圖，聲勢高漲，預期勸進盧秀燕參選國民黨主席的呼聲將越來越高。但面對基層期盼以及黨主席朱立倫交棒的呼喊，盧持續保守迴避，在浪頭之上未能順勢而為，聲勢能否延續，待商榷。



2025年公民投票及第11屆“立委”罷免案23日投開票，罷免案包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、遊顥等共7位藍委面臨罷免挑戰。



7席藍委成功挺過危機，罷免案全數未通過，且同意票都未達罷免門檻。由於第二波罷免投票，有5席集中在台中市、南投縣，“中霸天”盧秀燕連日積極站台，替中部藍委催初步同意罷免票，甚至比照726大罷免在投票前夕請假全力輔選，如今中台灣藍營版圖一席不少，也讓盧秀燕的聲望上揚。



民進黨這次發動全台31席藍委大罷免，中台灣佔9席，盧秀燕身為藍營在中部唯一“直轄市長”，肩負起抗罷重任，盧並分別在726、823兩次罷免投票，積極領軍反罷免，除了替藍委站台掃街拜票，也發揮其促成藍白合作的經驗，2度請來台灣民眾黨主席黃國昌拍攝宣傳廣告，盧秀燕與黃國昌同框宣傳“不同意罷免”，對於催出不同意票發揮程度效果。



盧秀燕全力輔選，成功守住中台灣國民黨“立委”席次，穩坐“最強母雞”寶座，聲望看漲，政壇認為，盧本來就是藍營角逐2028大選的熱門人選，這次加上抗罷有功，勢必替未來角逐大位之路創造更大利基，不過，這股氣勢要如何延續至2028，則有待盧秀燕團隊與國民黨審慎思量。



國民黨主席將在今年10月改選，藍營反罷免告捷，預期接下來勸進盧秀燕參選黨主席的呼聲會越來越高，將是盧延續聲勢的關鍵，但先前傳出盧傾向不選，其台中市長任期也只到2026年，在缺乏舞台的情況下，不少藍營支持者擔憂，盧秀燕的聲勢恐怕“曇花一現”。盧秀燕當前正在抗罷成功，底氣十足之際，如何善用，並有所作為，值得觀察。