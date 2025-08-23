賴清德拋出不排除先進核能　即將對美採購？

賴清德發表談話。（照：府提供） 中評社台北8月23日電／核三重啟公投與7位藍委罷免案23日投開票，皆未通過。賴清德晚間指出，雖然核三重啟公投沒有通過門檻，但他尊重社會意見，將請台電在相關法規公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查，定期向社會報告風險與進度，若符合標準就依法送“核安會”審議。他也提到不排除先進核能。



核三廠2號機今年5月除役時，美國在台協會處長谷立言即喊話，美國是現今全球最大的能源出口國，無論台灣有什麼需求，美國都能提供能源解方。他還提到“在核能方面，美國準備好協助引進既有及新興技術，例如小型模組化反應爐（SMR），也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。”



賴清德23日晚間召開記者會強調，科學需要驗證的問題不會在一場公投就徹底解決，依核管法，政府立場有兩個必須，第一個必須是要有安全審查的辦法，第二個必須是台電須依辦法自主安全檢查，他請“核安會”盡快完成安全審查辦法，也請台電自我安全檢查並向社會報告，若符合標準就依法審議，如果未來技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，政府不會排除先進核能，也會持續推動能源轉型。



賴清德表示，公投雖然沒有通過門檻，但是他依然尊重公投結果，並且理解社會對於能源多元選擇的期待，而核能是科學問題，不會因為一場公投就解決，核電廠是否重啟程序上有“2個必須”，第1是“核安會”必須依法訂定安全審查程序辦法，第2是台電必須依照“核安會”訂定的辦法，進行自主安全檢查。



賴清德說，他要請“核安會”廣納各界意見，盡快完成相關辦法，並且請台電在法規公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查，定期向社會報告風險與進度，若符合標準就依法送“核安會”審議。



賴清德也提到，政府對核能始終秉持“3個原則”審慎以對，也就是基於“核安無虞”、“核廢有解”，以及“社會共識”3個原則，負責任面對核電議題。