中評關注：罷免再敗　賴清德保卓民怨難平

賴清德在罷免結果出來後親自召開記者會。（照片：府方提供） 中評社台北8月24日電（記者 黃筱筠）一如726大罷免，823罷免投票，7席國民黨“立委”全部反罷成功。這個結果民進黨一定早有掌握，才會在823前夕傳出一連串的“內閣”改組的消息，且繼任人選有英系人馬，想要穩住黨內派系。從投票結果看來，“賴政府”執政的績效難獲得民眾肯定，但賴上火線留任“行政院長”卓榮泰，後續執政反彈，還會接踵而來。



第二波罷免投票，7席藍委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥等7名“立委”的罷免案，全數遭到否決。加上7月26日罷免案結果，共31名國民黨“立委”罷免案全數未通過。



核三重啟公投結果為同意票434萬1432張，不同意票151萬1693張，投票率29.53%，同意票佔投票權人總數21.7%，同意票雖多於不同意票，但未達1／4通過門檻的500萬523張票，依公投法規定，公投結果為不通過。



賴清德在罷免與核三重啟公投結果出來之後，親上火線召開記者會，會中有兩大重點，一個是對先進核能使用更加開放的態度；另外則是“行政院長”卓榮泰因目前局勢要留任。



這次罷免投票7個選區都是偏向藍營優勢選區，加上民進黨雖然說要力挺大罷免，但是力挺的幅度並沒有726來得大，動員力度也沒有比726高。因此，會有這樣結果其實早能預料。而投票前夕傳出一連串的民進黨與“內閣”調動，就是為了穩住罷免投票，但顯然民眾不是很滿意。



這次民進黨人事與“內閣”“閣員”調整，可看出賴清德希望拉攏英系，但這些人又不是這麼“英系”，這是賴刻意佈局。從民進黨秘書長任用過去認為英系的徐國勇接任，到傳出“行政院”秘書長龔明鑫要接任“經濟部長”，“總統府”副祕書長張惇涵，擬接任行“政院”祕書長。這幾個人馬變動，都存在與英系有某種程度關係。



賴清德這樣佈局希望拉攏英系，想要穩定民進黨派系。但是細看這些人馬，卻非這麼英系，以徐國勇來說過去擔任“內政部長”與英系關係密切，但與當時“行政院長”蘇貞昌關係卻不是這麼好，許多警政人事佈局，兩人之間有嫌隙。

