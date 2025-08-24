中評關注：公投雖未達標　仍見人民對賴不滿

賴清德在罷免和公投投票結果底定後，於府方召開記者會。（府方提供） 中評社台北8月24日電（記者 張嘉文）核三延役公投最終結果揭曉，同意票大幅領先不同意票，卻因未達法定門檻而遭否決。雖然結果在程序上不成立，但細究內容卻值得關注。



尤其在全台各縣市，包括被視為綠營大票倉的台南、高雄與屏東，同意票均壓倒性超過不同意票，形成強烈反差。這反映的恐怕不只是否決綠營的非核能源政策，加上綠營的大罷免遭完封大失敗，更是社會對於“賴政府”上任一年多來，所累積的不滿一次集中表達。



綜觀此次公投未能達到門檻的關鍵，可能有四大原因，首先，公投未與大選綁定，民眾出門投票的動能不足；其次，民進黨政府過去多次不理會公投結果，民眾普遍認為“投了也沒用”；第三，綠營也有刻意冷處理此議題，避免形成正反對立的熱戰氛圍，這相對使藍白陣營的基本盤難以全面動員；第四，近年頻繁舉行投票，導致選民疲乏，對公投的參與意願下降。



這些結構性因素，都使得此次公投雖然同意票以434萬1432張，遠多於不同意票151萬1693張，但未能跨越四分之一投票權人的5百萬票門檻。



但從票數結構來看，最值得注意的是，南部選情的變化最具震撼性。在2021年四大公投中有關重啟核四的部分，南部地區的不同意票還遠高於北部，當年整體結果也是反核陣營佔上風。但此次情勢完全翻轉，無論總票數或各縣市分布，綠營堅守的地盤全面潰敗。



核三公投同意票在南部縣市全面領先，都讓外界驚呼“南部是不是變天了？”，尤其此次風災讓南部大量的光電板成了廢棄品引發討論，都明顯直接威脅民進黨長期以來的反核神主牌號召力。



而核三公投同意輾壓不同意，加上大罷免大失敗，兩項事件相互呼應，呈現出社會氛圍對“賴政府”極為不滿，民眾透過手上的選票展現，執政的“賴政府”再不正視、調整，恐怕最直接的衝擊就是接下來的2026縣市長選舉了。