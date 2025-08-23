核三延役公投同意票434萬多　但未達門檻

“中選會”統計核三延役公投票數結果為，同意票434萬1432張，不同意票151萬1693張，因未達1/4通過門檻，依公投法規定，公投結果為不通過。（圖：截自“中選會”網站） 中評社台北8月23日電（記者 張嘉文）核三延役公投今天投開票，在晚間經“中選會”統計票數結果為，同意票434萬1432張，不同意票151萬1693張，投票率29.53%，同意票佔投票權人總數21.7%，同意票雖多於不同意票，但未達1/4通過門檻的500萬523張票，依公投法規定，公投結果為不通過。



其中，賴清德本命區的台南，投票率為26.62%，同意票數約28萬，是不同意票的2倍左右，另外的綠營票倉，高雄市和屏東縣也都是同意票遠多不同意票，特別受到關注。



由台灣民眾黨“立法院”黨團於“立法院”提案通過的核三重啟公投與7位中國國民黨“立委”罷免案今天同時投開票，公投主文為“您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？”



在公投的部分，“中選會”公告核三延役公投之投票權人數。根據《公民投票法》第29條之規定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。換言之，公投案案要通過除了須同意票多於不同意票外，同意票數還須達所有選舉人之25%以上，才能讓公投成立。



這次“中選會”公告擁有公投投票權人數為2000萬2091人。因此，核三延役公投通過除了須同意票多於不同意票外，且同意票多於500萬523張，才能讓公投成立。



核三延役公投雖同意票遠高於不同意票，惟低於門檻500萬523萬張而未通過。