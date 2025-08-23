朱立倫籲釋放柯文哲　賴清德回應尊重司法

賴清德發表談話。(照:總統府提供) 中評社台北8月23日電／823第二波罷免案開票結果已出爐，最終兩波大罷免結果以31:0收場。中國國民黨主席朱立倫今天拋5項改革呼籲，也喊話即刻釋放被政治收押的柯文哲主席及國民黨黨工。對此賴清德表示，司法獨立性必須尊重，希望朝野都能尊重司法判決、司法的偵辦，這時候對任何一個案件，政黨領袖有太多的著墨其實都沒有必要。



823舉行第二波藍委罷免投票，再次7：0完封，公投雖同意票未達門檻，但同意票也遠超過不同意票。國民黨主席朱立倫特別在今晚6時31分發表談話，呼籲搶救經濟、儘速釋放前民眾黨主席柯文哲及國民黨黨工，以及“內閣”重組要以全民民意為依歸。



綜合台媒報導，朱立倫表示，這一年的空轉內耗，磨損的不只是時間，更是所有台灣人民對未來的信心。在撕裂的台灣裡，沒有人是真正的贏家。因為在野黨的責任，不只是監督，更是要為“國家”擘劃出路。在此，他提出提出五項迫切的改革呼籲。



其中關於司法部分，朱立倫強調，要終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立。請執政者停止任何形式的政治力介入司法，並立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設中的所有弊案，揪出“國家”的蛀蟲。同時應該即刻釋放被政治收押的柯文哲主席及國民黨黨工，用公平，公正的審判取代押人取供，政治收押。重建司法的公平與正義。



對此，賴清德在晚間7時的記者會回應媒體提問表示，政策可以對話合作，但是司法獨立性必須尊重。他表示，之前已經公開多次講過，不分政黨不論何人，只要違法，有證據司法都應該依法偵查、偵辦，這就是尊重司法。



賴清德指出，司法也是勿枉勿縱，並非針對特別的政黨或是特別的人，至於個案的問題他不宜評論，但是希望朝野都能尊重司法判決、司法的偵辦，“這時候對任何一個案件，政黨領袖有太多的著墨其實都沒有必要”。