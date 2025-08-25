中評關注：大罷免大失敗　挫綠營中台灣選情

南投縣長許淑華（左）助藍委馬文君（中）反罷免。（中評社 資料照） 中評社台中8月25日電（記者 方敬為）7席中國國民黨籍“立委”罷免案全數失敗，由於其中有5席集中在台中、南投，除了不同意罷免票高於同意票，且同意票數皆未達門檻，投票結果可能使民進黨2026年地方選舉產生負面因子。



2025年公民投票及第11屆“立委”罷免案23日投開票，罷免案包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、遊顥等共7位藍委，最終全數未通過罷免，平均投票率近五成。



823罷免案重點在中台灣，7席藍委有3席在台中、2席在南投，當中並有2026年可能角逐台中市長的人選，包括江啟臣、楊瓊瓔等人，因此投票結果將是明年地方選舉指標。這次江、楊均挺過罷免危機，且開出的不同意罷免票數都很亮眼。



江啟臣的同意罷免票為3萬3977票、不同意罷免票為6萬9796票。楊瓊瓔的同意票為4萬3677票、不同意票為8萬3511票。



江、楊兩人在投票率不足五成情況下，仍催出壓倒性差距的不同意票數，展現堅強的政治實力，這也讓民進黨方面領軍罷免的綠委何欣純相對尷尬，何表態爭取角逐2026台中市長，而這次罷免形同提前練兵，但從投票結果來看，綠營的基本盤甚至沒有凝聚出來，往後的選戰布局勢必得更加把勁。



南投方面也是如此，國民黨籍南投縣長許淑華2026年要爭取連任，這次面對綠營操作大罷免來勢洶洶，親自坐鎮抗罷免，第一選區馬文君的不同意票開出5萬9828票輾壓同意票2萬9914票；第二選區游顥則以不同意票6萬1443票領先同意票3萬3853票。



南投縣長許淑華抗罷免有成，奠定其連任利基，也讓綠營要尋覓2026南投縣長選將增添難度。