宜蘭忠烈祠原是日本神社　鄉野傳說多

宜蘭縣忠烈祠外觀。（中評社 方敬為攝） 中評社宜蘭8月25日電（記者 方敬為）宜蘭縣忠烈祠位在員山鄉員山公園山丘頂，該祠堂原為日據時代的宜蘭神社，台灣光復後神社被拆除，改建為中式建築忠烈祠，但仍保留神社參道、地基等遺跡，中日結合，相當特殊，更因此有鄉野傳說。



據傳當年拆除神社時，有一尊日本人建造的“神御”銅馬雖然在地方人士的建議下保留下來，但因為缺乏供養，有人目睹銅馬之靈損壞農田莊稼，後續該銅馬被供奉在宜蘭文昌宮，才沒有再出現騷亂。



宜蘭神社是台灣最早設立的地方神社，落成於1905年，最初設立於宜蘭公園（今中山公園），後來因神社建築逐漸腐朽，且考慮公園腹地有限，後來的宜蘭廳長小松吉久於1918於是將神社遷建於員山。



二戰後，宜蘭神社遭拆除，並改建為宜蘭縣忠烈祠，山丘下方的神社參道及林園，則被改建為“興國新村”，安置當時由大陸撤退來台的軍民。至1973年，政府將此地規劃為員山鄉都市計劃公園預定地，1997年改建為員山公園落成。忠烈祠原地保留，當年的神社參道、地基等神社遺跡也維持原貌，成為相當獨特的人文地景。



下方有日本人打造的一尊“神御”銅馬，當年拆除神社時，地方人士建議銅馬無辜，予以保留，但之後卻發生銅馬神靈出沒破壞莊稼的傳說。



根據銅馬像雕刻的歷史沿革說明，該像於建社後3、4年間立，供為神御，與銅獅、石燈共列階前，1945年戰後，國府遷台，島內未靖，日人所遺文物悉被毀，有心人士不忍銅馬無辜，遂移座文昌宮迄今，故老相傳，光復後，銅馬困乏供養，曾4出損壞農田莊稼，繪聲繪影，更增幾分神秘。



目前在現場的銅馬是雕刻家林正仁依原馬翻模重鑄，還原當年樣貌。銅馬旁則放置了2輛M24型霞飛式坦克車，供民眾參觀。

