中評關注：朱立倫丟球交棒　盧秀燕陷兩難

國民黨主席朱立倫在完封大罷免後，宣布交棒並懇請盧秀燕接下主席重責。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月24日電（記者 張嘉文）面對綠營發動的大罷免，藍營在歷經726和823兩場罷免投票後，以31比0完封，讓大罷免成了大失敗，中國國民黨主席朱立倫隨後正式宣布他可以放心交棒，並點名懇請黨籍台中市長盧秀燕可以承擔接下來的主席重任。



朱立倫此舉可說是一定程度破除了這段時間，藍營內部還在猜忌他是否以退為進，想要“被動連任”的質疑聲，而直接公開點名盧秀燕接棒，更是展現自己破釜沉舟要交棒的決心。當朱立倫都說了大白話，被視為2028大位人選的盧秀燕勢必要作出抉擇，如繼續猶豫不前，恐怕對她接下來的政治路佈局會有所傷害。



但是，朱立倫丟出這顆交棒的直球後，問題在於，盧秀燕是否願意接球？盧近年來被視為藍營一姐，在台中更是成功營造“媽媽市長”的溫暖形象，被視為藍營2028最具競爭力的大位人選。



此刻擺在盧秀燕面前的課題是，如果選擇婉拒承擔主席重責，朱立倫又已沒有爭取連任的空間，接下來的藍黨魁位置，恐怕會出現無大咖承擔的亂象，這對目前是在野第一大黨的國民黨來說，是非常弔詭的現象。



尤其主席之位攸關接下來2026縣市長選舉的安排，以及衝刺2028大選的重任，更是一點出錯的空間都沒有，不僅如此，還會讓外界質疑盧秀燕在關鍵時刻缺乏承擔，對個人政治形象形成潛在傷害。



只是從另一角度看，盧秀燕此刻的猶豫並非毫無理由。她的台中市長任期還有一年多，市政壓力不小，若在市長任內接下黨魁，台北台中兩地跑，勢必需要分散精力，也可能被綠營列為首要攻擊目標，“只顧黨務，不管市政”的大帽更不會少戴。更何況，如果在她操盤下，2026縣市長選舉的結果如不符合藍營期待，盧秀燕是否要先辭主席負責的問題，更是一大風險。



整體而言，朱立倫選在完封綠營大罷免後公開宣示交棒，除了避免藍營士氣因他是否可能爭取連任的議題陷入分歧外，更是將接下來的政治焦點集中在盧秀燕身上，這顆球盧接不接，可說是國民黨未來發展的關鍵轉折點，如何評估全看她的智慧了。