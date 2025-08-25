中評關注：核三公投雖未過　但突顯三大意涵

台灣民眾黨力推的823核三延役公投雖未過，但這場18歲以上的大型民調，凸顯出三大意涵。（中評社 資料照） 中評社台北8月25日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨力推的核三延役公投，雖因少近66萬張同意票而未通過，但同意票碾壓不同意票逾2.8倍，凸顯民進黨“非核家園”神主牌已失效，再加上大罷免被32比0完封，賴清德執政1年多來的鬥爭路線，顯然不被台灣社會買單，對藍綠白陣營來說，更有三大意涵。



根據“中選會”統計，核三延役公投共有約590.6萬人投票，同意票約434.1萬票，得票率74.17%、不同意票約151.1萬票，得票率25.83%。不過，因核三延役公投並未與大選綁在一起，投票率非常低，僅有29.53%，最終導致同意票不足500萬523張，公投案並未通過。



核三延役公投的第一層意涵是，民進黨的“非核家園”神主牌已不是台灣主流民意，2018年以核養綠公投，因綁2018地方選舉，投票率高達54.83%，同意票589.5萬票，得票率59.49%、不同意票401.4萬票，得票率40.51%。當年的民意告訴民進黨，核能對台灣社會並非零和遊戲，只是民進黨並不理會，該公投案並未影響民進黨的能源政策。



緊接著的2021核四商轉公投，因四大公投案綁在一起，投票率有41.09%，最終不同意票426.2萬票（得票率52.84%）高於同意票380.4萬票（得票率47.16%）而失敗，讓民進黨得以延續非核路線。不過，今年的核三延役公投結果，不同意票降至2成5的新低，代表近幾年來AI產業發展需要穩定供電，及政黨鬥爭等複雜因素，都讓民進黨失去繼續堅持“非核家園”的底氣。



第二層含義是，台灣社會反綠情緒高漲。這需要從藍綠白政黨競爭的政治角度來看，核三延役公投投票率僅近3成，代表大多數中間選民保持沉默，也是藍綠白基本盤的競爭，在藍白合作下，同意得票率有74.17%、代表綠營的不同意票得票率僅25.83%。

