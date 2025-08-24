大罷免後　賴清德、蔡英文會晤交換意見

蔡英文24日下午前往賴清德官邸拜會，與賴清德、蕭美琴就政局交換意見。(賴清德臉書) 中評社台北8月24日電／蔡英文24日下午前往賴清德官邸拜會，與賴清德、蕭美琴就政局交換意見。賴清德晚上在臉書發文表示，蔡英文為他與蕭美琴加油打氣，面對接下來各項挑戰，他會和所有人攜手合作，一步一步帶領台灣走向更好的未來。



蔡英文今晚也在臉書發文表示，今天下午賴清德、蕭美琴與他，三人相約在官邸見面。希望大家繼續支持賴、蕭與執政團隊，一起為我們心愛的台灣努力。



核三重啟公投與7位藍委罷免案昨天皆未通過，民進黨此次罷免31席藍委全敗。賴清德昨晚表示，為了回應人民的期待，執政團隊會做出“4項調整”，調整隊形、調整施政順序、調整行政立法互動、調整“國家財政”體質；“內閣”將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感。



賴清德晚間在臉書發文表示，今天下午，蔡英文來到官邸，面對多變情勢，他和蕭美琴就這些問題和蔡英文交換意見，蔡英文也為兩人加油打氣。



賴清德表示，罷免與公投已經結束，他與蔡英文、蕭美琴一致認為，民主的價值在於不同的聲音能被聽見，更多的共識能被凝聚，更進一步成為“國家”繼續前進的動力。



賴清德說，面對接下來的各項挑戰，他會將人民的聲音化為前進的力量，和所有人攜手合作，一步一步帶領台灣走向更好的未來。