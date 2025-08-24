盧秀燕拒選國民黨魁　李乾龍：繼續勸進

國民黨前秘書長李乾龍。(中評社 資料照) 中評社台北8月24日電／國民黨主席改選將於10月18日登場，甫傳出“勸進聲浪”的台中市長盧秀燕，24日宣布不參選，強調當前產業正值艱困時刻，“媽媽會留在家”，要留在市長崗位守護台中。國民黨前秘書長李乾龍同日受訪時直言，盧秀燕仍是黨內“最大公約數”，具備帶領國民黨2026勝選、2028重返執政的能量，全黨並未放棄勸進。



《中時新聞網》報導，國民黨主席改選將於10月18日舉行，領表時間訂於9月1日至5日，正式登記則為9月4日與5日兩天。現任主席朱立倫日前公開懇請盧秀燕接棒，盼其出馬領導國民黨。不過盧秀燕24日明確表態不參選，表示現階段經濟與產業承受重創，必須守在市政崗位，“媽媽會留在家”，為市民把關。



對於盧秀燕的婉拒，前秘書長李乾龍回應，雖然外界已有耳聞，但勸進之聲從未停止。他強調，朱立倫任內努力經營，辛勞值得肯定，但國民黨內普遍認為，盧秀燕才是最大公約數，能凝聚支持力量，帶領國民黨在2026年地方選戰、乃至2028年“總統”大選中勝出，避免台灣陷入戰爭風險。



至於若盧秀燕最終仍不參選，是否支持朱立倫續任？李乾龍表示，目前還不到最後關頭，不便表態，須尊重全黨意見。他重申，全黨仍期待盧秀燕點頭，盼在最後關鍵時刻再做抉擇。